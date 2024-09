Douane : la valeur des marchandises saisies depuis janvier s'élève à plus de 330 millions de dinars

Imprimer

Le porte-parole de la Direction générale de la Douane tunisienne, le colonel-major Chokri Jabri a assuré que la douane œuvrait activement pour la lutte contre la contrebande.

S'exprimant le 4 septembre 2024 durant "Youm Said" de Habib Jegham sur la Radio nationale, Chokri Jabri a indiqué que la valeur des marchandises saisies durant les sept premiers mois de 2024 s'élevait à plus de 330 millions de dinars. Certains produits sont détruits, vendus aux enchères ou cédés aux établissements et aux installations publiques.

Selon la même source, les marchandises saisies les plus dangereuses sont les drogues. Les stupéfiants sont acheminés depuis plusieurs destinations. Il a expliqué que les réseaux de trafiquants utilisaient même des femmes et des enfants.

Chokri Jabri a indiqué que les agents de la Douane tunisienne subissaient des agressions et que ceci est devenu fréquent. Selon lui, les contrebandiers n'hésitent plus à agresser physiquement et moralement ces derniers. Il a expliqué que dans certains cas, les contrebandiers utilisaient des fusils de chasse.

S.G