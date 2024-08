Rentrée scolaire : SOS villages d'enfants lance une campagne de collecte de dons

Le président de l'Association SOS villages d'enfants Tunisie, Mohamed Megdich a indiqué que l'organisation a entamé une campagne de collecte de dons afin de subvenir aux besoins des 3.700 enfants pris en charge par SOS à l'occasion de la rentrée scolaire.

S'exprimant durant "Ahla Sbeh" de Nabil Abid sur la Radio nationale, Mohamed Megdich a affirmé que tout citoyen tunisien pouvait participer à cette campagne de collecte de dons en se rendant sur le site web www.sosve.tn . Cette plateforme permet de procéder à des dons par carte bancaire.

Ceux désirant soutenir l'Association SOS villages d'enfants peuvent, également, se rendre directement aux locaux de l'un des quatre villages SOS dans les adresses et numéros de téléphone sont disponibles sur le site web de SOS village (Gammarth, Siliana, Akouda et Mahres). Il est possible, pour les entreprises et les particuliers de contacter le 58 371 002 et une équipe se rendra directement chez la personne désirant faire un don.

Mohamed Megdich a mis l'accent sur l'importance de l'éducation et de l'enseignement. Il a, aussi, expliqué qu'il était préférable de faire des dons pécuniaires. Ceci permettra aux parents des enfants démunis de se rendre avec eux aux librairies et de faire vivre à ces derniers la joie d'acheter soi-même sa fourniture scolaire.

S.G