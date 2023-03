Les médias interdits d'assister à la première plénière du parlement

Les médias et journalistes seront interdits d'assister à la première plénière de la nouvelle assemblée des représentants du peuple (ARP). C'est ce que Business News pu constater sur place. Cela a été confirmé par le correspondant de Mosaïque FM, Khalil Ameri, présent sur place.



« Les médias ne pourront pas être présents lors de cette plénière. Les médias nationaux ou internationaux ont été interdits d’accès à l’hémicycle. On se limitera aux journalistes de la Télévision nationale et de l’agence Tunis Afrique presse », a-t-il ajouté dans une déclaration du 13 mars 2023.





Le journaliste a noté le renforcement du dispositif sécuritaire en place. Il a indiqué que les forces de l’ordre ont déployé plus de barrières et plus d'agents de police au niveau de la porte d’entrée.













On notera, aussi, le retour en activité de la page Facebook de l’ARP. La dernière publication de cette page datait du 25 juillet 2021. Elle portait sur la participation de Rached Ghannouchi, en sa qualité de président de l'ARP, à la fête de la République. Après avoir disparu pendant plus d'une année, la page Facebook a refait surface la veille de la plénière, c'est-à-dire, le dimanche 12 mars 2023 avec une publication portant sur le déroulement de celle-ci. Elle reprend les principaux points de l'arrêté portant convocation des élus à la première plénière du nouveau parlement. Néanmoins, le site web de l’ARP n’est toujours pas accessible. Ce dernier avait été bloqué le jour de l’annonce des mesures exceptionnelles.









