Citoyens contre le coup d’Etat : plainte contre Nadia Akacha et Othman Jerandi pour « intelligence »

Le collectif « Citoyens contre le coup d’Etat » envisage de porter plainte contre la cheffe de cabinet présidentiel, Nadia Akacha, et le ministre des Affaires étrangères, Othman Jerandi, et un membre du Parti destourien libre (PDL) pour « intelligence », une fois avérées la véracité et l’authenticité des rapports de renseignements dont il dispose.

C’est ce qu’a révélé le collectif lors d’une conférence de presse organisée lundi 20 décembre 2021.

Le collectif explique que, selon les rapports en sa possession, la cheffe de cabinet présidentiel et le chef de la diplomatie tunisienne et le politicien du PDL avaient établi des contacts avec des services de renseignement étrangers dans le cadre de la mise en œuvre du « coup d’Etat » opéré le 25 juillet par le président de la République, Kaïs Saïed.

Le membre du PDL aurait été présent à toutes les réunions organisées à l’occasion en tant que représentant officiel de la présidente du parti, Abir Moussi, selon les accusations du collectif « Citoyens contre le coup d’Etat ».

Si la procédure est engagée, les présumés suspects pourraient faire face à des accusations de haute trahison et seraient puni de mort si jugés et écroués, conformément aux dispositions de l’article 60 du Codé pénal tunisie : « Est coupable de trahison et puni de mort : (…) tout Tunisien qui aura entretenu des intelligences avec une puissance étrangère, en vue de l'engager à entreprendre des hostilités contre la Tunisie ou pour lui en fournir, de quelque manière que se soit, les moyens,(…) ».

Le collectif – qui a, rappelons-le, suspendu son sit-in organisé à l’occasion de la fête de la Révolution – a, également, annoncé une grève de la faim pour dénoncer les atteintes et violations aux libertés et droits.

N.J.