Abdelmajid Ezzar : Nous risquons de perdre 50 % de la récolte !

Le président de l’Union tunisienne de l‘Agriculture et de la pêche (Utap), Abdelmajid Ezzar, a affirmé ce mardi 16 février 2021, que la hausse des prix des denrées alimentaires était due à l’augmentation des coûts de production à laquelle les agriculteurs étaient confrontés.

Lors de son intervention dans l’émission Yaoum Said de Hatem Ben Amara sur les ondes de la radio nationale, M. Ezzar a estimé que le problème ne résidait pas dans les prix des produits de consommation de première nécessité mais dans le circuit de distribution, soulignant que ce dernier était à l’origine du dérèglement du marché

Il a, dans ce sens, souligné la nécessité de structuration des prix face à l’effondrement du pouvoir d’achat appelant l’Etat à intervenir pour contrôler les circuits de distribution, d’une part, et d’assurer les mécanismes permettant de faire baisser le coût de production, notamment en ce qui concerne les semences et les engrais (l’ammonitrate et le DRP).

« Nous avons eu une mauvaise récolte cette année car les quantités de phosphate d’ammonuim (DAP) et d’ammoniatre étaient insuffisantes, ce qui a impacté négativement la productivité. En plus, nous enregistrons un gros manque à gagner et nous risquons de perdre 50 % de la récolte », a-t-il avancé.

I.M.