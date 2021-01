Hechmi Louzir : Je suis plus utile à mon poste actuel !

Le président de la commission de vaccination et directeur de l'Institut Pasteur, Hechmi Louzir, a commenté, dans son intervention ce lundi 11 janvier 2021, l’information selon laquelle il serait pressenti au portefeuille de la Santé lors du remaniement imminent qui devrait être opéré par le chef du gouvernement, Hichem Mechichi.

« Dans l’état actuel des choses je serai plus utile dans mon poste actuel et j’ai plus à apporter de là où je me trouve » a affirmé M. Louzir.

Il a enfin souligné que le conseil scientifique de lutte contre le Covid-19 se réunira pour examiner la situation et faire les propositions qui s’imposent pour que des mesures soient mises en place afin de lutter contre la propagation du virus qui atteint des chiffres alarmants.

M.B.Z