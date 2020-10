Yassine Ayari : Elyes Fakhfakh possède une maison à 400 mille euros à Paris

Le député Yassine Ayari a révélé, ce dimanche 4 octobre 2020, lors de son passage sur le plateau de Samir El Wafi « Wahech Echacha », que le chef du gouvernement sortant Elyes Fakhfakh possède une maison à Paris d’une valeur de 400 mille euros.

« En écoutant Elyes Fakhfakh lors de son passage avec Lotfi Abdelli, on dirait qu’il ne possède aucun sou et qu’il n’a même pas de quoi manger. Or, la réalité est toute autre et il a une maison en France d’une valeur de 400 mille euros acquise en 2014 », assure le député, soulignant qu’Elyes Fakhfakh peut toujours le démentir.

D’autre part, il a indiqué qu’Elyes Fakhfakh n’a déclaré aucun revenu depuis 2015. « Durant quatre ans, Elyes Fakhfakh se rend aux services d’impôts et déclare « néant ». On se demande bien comment il fait pour survivre si ce n’est de l’évasion fiscale ».

S.H