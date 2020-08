Nissaf Ben Alaya évoque un projet de loi sur l'obligation du port du masque

La directrice de l'Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes Nissaf Ben Alaya est revenue, ce lundi 3 août 2020 sur Mosaïque Fm, sur la situation sanitaire en Tunisie. Et bien qu’elle considère que la situation est maitrisée, elle a fortement appelé au port du masque en rappelant que les risques liés à la pandémie demeurent d’actualité, qu’à travers le monde on est en train d’enregistrer le début de la deuxième vague et que la deuxième vague de la grippe espagnole a été plus virulente que la première.

Mme Ben Alaya a évoqué, dans ce cadre, des mesures dissuasives et un projet de loi obligeant le port du masque avec des sanctions pour les contrevenants. Pour elle, la vigilance reste de mise.

S’agissant des contaminations locales à Sousse, à l’aéroport Tunis-Carthage et à Kairouan, directrice de l'Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes a indiqué que si pour Sousse le chaine a été déterminée et maitrisée, pour l’aéroport Tunis-Carthage et Kairouan, les tests et les investigations se poursuivent pour déterminer la source de contamination et rompre la chaine.

S’agissant du dernier décès enregistré, elle a précisé qu’il s’agit d’un cas importé, un étranger venu dans le cadre du tourisme médical, qui a été directement détecté et a emprunté le circuit Covid-19. Malheureusement, son cas a empiré et il est décédé des suites de la maladie.

Rappelons que le nombre de personnes testées positives au Covid-19 s'est élevé à 1.561 cas sur un total de 96.288 dépistages réalisés depuis le début de la pandémie, jusqu’au bilan communiqué la veille par le ministère de la Santé. On recense 1.221 personnes rétablies, 289 contaminations effectives prises en charge dans des centres aménagés à cet effet, neuf cas hospitalisés et 51 décès.

Ces deux derniers jours, le pays a enregistré une recrudescence des cas locaux : seize avant-hier (neuf à Tunis, quatre à l’Ariana, et huit à La Manouba) et sept hier (un à Sousse et six à Kairouan) lié aux trois foyers précités (Sousse, l’aéroport Tunis-Carthage et Kairouan).

I.N