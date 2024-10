Pour une réhabilitation du dialogue : l'urgence de combattre la violence verbale en politique

Imprimer

Par Mohamed Salah Ben Ammar





Les violences verbales en politique reflètent des problématiques sociales profondément ancrées. C’est la traduction d’une accumulation de frustrations et d’une incapacité à établir un dialogue sain au sein d’une société. L’impact de ces violences sur la vie démocratique d’un pays est souvent sous-estimé.

Les invectives et autres attaques verbales ne sont que l’expression d’un sentiment de panique, d'insécurité et d'anxiété. Elles compensent une incompétence et un manque de confiance en soi. Ce phénomène est souvent un prélude à la violence physique. Dans tous les cas, il engendre un cycle où les insultes remplacent le dialogue. Cette perte de contrôle de sa parole est le signe d’une grande détresse refoulée, mais c’est aussi une agression condamnable à tous points de vue.

La campagne électorale américaine actuelle illustre parfaitement cette dérive, avec une montée inquiétante de l'insulte dans le discours politique de Donald Trump, soulevant des questions sur l’évolution de la culture politique et la santé démocratique du pays. Ce retour aux discours fascisants du siècle dernier des dictateurs d’extrême droite a quelque chose d’angoissant.





En Tunisie, l'après-Révolution a aussi vu le discours politique se libérer pour sombrer rapidement dans une violence verbale alarmante. Nous avons tous souffert de ce spectacle. Récemment, la polarisation s'est à nouveau intensifiée, faisant de l'invective et de la dévalorisation de l'adversaire politique le mode d'argumentation privilégié. Les divergences d'approches se perdent, tandis que les insultes résonnent davantage. Les stéréotypes, le régionalisme, les attaques ad hominem et les accusations sans preuve sont les seules choses que retient l’auditeur médusé et surpris, qui parfois ne sait pas de quoi il s’agit.

Cette culture de l’intolérance s’est insidieusement immiscée dans notre société, et elle finira, si nous ne prenons pas garde, par nous opposer et nous diviser durablement.





Les réseaux sociaux jouent un rôle d’amplificateur dans cette dynamique. Ils offrent une tribune aux partisans de discours agressifs, souvent dépourvus de considération pour les conséquences de leurs propos. Le caractère instantané de ces plateformes favorise des réactions émotionnelles, accentuant les clivages au détriment d’un débat réfléchi. Ainsi, l’insulte devient un outil efficace pour capter l’attention et mobiliser les émotions, détournant le regard des véritables enjeux.

Ce climat a des conséquences néfastes sur la cohésion nationale. Les politiciens qui optent pour des termes offensants adoptent une politique de la terre brûlée. Les électeurs, influencés par ces exemples, peuvent en venir à normaliser la violence verbale puis physique, engendrant ainsi une spirale dangereuse qui nous emportera tous.





Les médias, de leur côté, jouent un rôle non innocent dans cette polarisation. Ils amplifient souvent les discours agressifs pour plaire, contribuant à la perception de l'insulte comme un outil légitime de la politique. En privilégiant des contenus polémiques, certains médias nuisent à la qualité de l’information et à la formation de l’opinion publique.

Cette tendance à la violence verbale en politique et à la polarisation de la société représente un danger pour la démocratie tunisienne. Le respect mutuel étant érodé, méfiance et désengagement s’installent chez les citoyens, qui voient la sphère politique comme un terrain de conflits stériles, perdant ainsi confiance en la démocratie. Une démocratie affaiblie, marquée par le mépris des citoyens pour la vie politique, devient vulnérable et est une proie facile pour les régimes autoritaires.





Pourtant, le Tunisien aime rire. Il apprécie la finesse d’esprit et les bons mots, et il sera plus réceptif à un politicien qui sait manier l’humour. Cette forme supérieure de la critique permet d'aborder des sujets délicats avec légèreté et finesse. Mais pour pouvoir aborder des sujets sérieux avec humour, il faudrait être capable de comprendre les émotions et les sensibilités des autres, être capable de penser en dehors des sentiers battus et de voir les choses sous un nouvel éclairage.

Les grands hommes qui savent manier le verbe sentent quand il faut introduire la touche d'humour qui fera la différence. Mais sans confiance en soi, il est impossible de livrer des blagues. Une personne peut efficacement utiliser l'humour pour aborder des sujets sérieux. Des qualités qui manquent actuellement cruellement à nos politiciens.





Être sérieux ne veut pas forcément dire être autoritaire ou incapable d’empathie. Il est urgent que les acteurs politiques, les médias et la société civile prennent conscience des dangers que représente cette dérive verbale pour l’avenir démocratique de la Tunisie. Restaurer un dialogue respectueux et constructif est essentiel. Il est temps de balayer les illusions des populistes et de se confronter à la réalité : la transformation de notre société sera un marathon, et non un sprint, où nos divergences d’opinions ne doivent pas nous entraîner vers des violences destructrices.