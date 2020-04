« Produit de l'année » Tunisie récompense les produits de consommation les plus innovants élus par les consommateurs tunisiens

La cinquième édition du concours élu produit de l'année vient de se clôturer à la suite d’un processus de vote innovant (Enquête en face à face, Sondage Digital et Test produit en conditions réelle) étalé sur plus de 90 jours, permettant aux consommateurs de choisir et d’élire leurs produits préférés.

33 lauréats se sont distingués dans 33 catégories distinctes de produits de grande consommation, notamment « Les Produits de Consommation Emballés », « Les Produits Alimentaires », « Santé et Beauté », « Soins Personnels » et pour la première fois en Tunisie cette année « les Services ».

Plus de 5000 consommateurs ont participé au concours cette année notamment à travers l'application élu produit de l'année ce qui en fait la plus grande enquête sur les produits de consommation en tunisie de par la taille du panel interrogé ou de la diversité des univers de consommation étudiés.

Une campagne de sensibilisation pour promouvoir l’utilisation de l’application a eu lieu à travers les médias traditionnels mais également à travers un partenariat avec Raya Bouallegue une influenceuse très populaire sur Instagram qui nous a permis d’expliquer notre démarche et notre méthodologie au grand public de manière ludique et de créer une attente auprès de son audience de plus de 600 000 abonnés qui attendent désormais les résultats de cette enquête qu’ils suivent depuis le démarrage.

Cette étude est menée de manière indépendante par l’Institut El Amouri, bureau d’étude certifié ISO 9001 et membre de l’association internationale Esomar.

Le concept est simple : donner la parole aux consommateurs.

Uné efficacité prouvée après cinq années de présence

Plus de 6 Tunisiens sur 10 font confiance au label et considèrent qu’il représente une incitation à l’achat. Un score qui reflète bien sa force après seulement 5 années de présence sur le marché tunisien et dans plus de 40 pays de par le monde.

Un atout pour les consommateurs

Le logo « ÉLU PRODUIT DE L’ANNÉE » a avant tout été créé pour donner la parole aux consommateurs, les seuls vrais experts en matière de produits de grande consommation. Il leur permet également de repérer les nouveautés en magasin tout en profitant d’une garantie apportée par l’évaluation faite par des consommateurs comme eux.

Un atout pour les distributeurs

Les Produits de l’Année se positionnent comme une interface entre les industriels, les distributeurs et les consommateurs. Les mises en avant en magasin concourent à cet objectif et sont un outil promotionnel de succès pour les produits lauréats.

La liste des Prix et des Gagnants de 2020 se présente comme suit :

Société Produit Catégorie Orange Tunisie FixBox Orange Internet Illimité Internet Haut Débit Lipp Distribution L'Oréal Elsève Shampoing Dream Long Shampoing Reconstructeur Lipp Distribution Eau Micellaire Biphase Garnier Eau Micellaire Démaquillante Henkel Tunisie Souplesse Men Antipelliculaire Shampoing Anti Pelliculaire pour Homme STAR Assurances Assurance GAV (Garantie Aléas de la vie) Assurances Vivo Energy Tunisie Shell Helix Ultra Lubrifiant Moteur pour Véhicules Légers Vivo Energy Tunisie Shell V Power Carburant Vivo Energy Tunisie Shell Rimula R4X 15w40 Lubrifiants Moteurs Véhicules Lourds Argania Distribution Dentifrice Sensodyne Répare & Protège Dentifrice Dents Sensibles Sotuchoc Crème à Tartiner Saïd Crème à tartiner SICAM Double Concentré de Tomate SICAM Tomates en Conserves SICAM Harissa SICAM Harissa SICAM Confiture SICAM Confiture en Conserves Ennadhafa Judy Judy Javel Javel Ennadhafa Judy Judy Vaisselle Liquide Vaisselle Ennadhafa Judy Judy Javel parfumée Javel Parfumée Mont Blanc Electroménager Mont Blanc Side By Side Réfrigérateur Les Grands Ateliers du Nord Ensemble de bureau "AVANT GARDISTE " Macintosh Meuble de Bureau ARVEA Arvea Crème Apaisante Crème Anti Douleur ARVEA Arvea Gel Dentaire Gel Dentaire ARVEA Arvea Oil Replacement Oil Replacement ARVEA Arvea Roll On Roll on ARVEA Arvea Après Rasage Après Rasage SATEM C'Fresh Pink Trip Gel Douche FARMASI TUNISIE CC Crème Farmasi Fond de Teint La Vague Bleue Thon Entier Le Marin Thon Alumenage Cook'art Selection/Stone/The Rock Ustensiles de Cuisine STE STIS NEGOCE Bic® Cristal Up Stylo à Bille Office Plast Polytab Porte Documents Porte Documents La Chimique de Tunisie Toupret TX-230 Enduit APA Clim Net Eco Tec Nettoyant Climatisation APA Dégrippant W8 8 fonctions Dégrippant APA Additifs Huiles et Carburants Eco Tec Additifs Automobiles

Pour plus d’informations, veuillez visiter notre site : www.produitdelannee.tn