Sagemcom, acteur engagé en Tunisie et à travers le monde, avec tous ses collaborateurs, pour faire face à la crise du Coronavirus

Confronté à la pandémie de Coronavirus depuis le mois de janvier, d’abord en Asie, puis en Italie et partout en Europe, et aujourd’hui en Tunisie, le groupe Sagemcom agit depuis fin janvier avec une seule priorité : protéger la santé de ses collaborateurs, partout dans le monde. Pour cela, Sagemcom a mis en place sur l’ensemble de ses sites, notamment en Tunisie, l’ensemble des mesures sanitaires et de protection des personnes nécessaires à la non-propagation de ce virus. Partout dans le monde, Sagemcom s’adapte également aux décisions gouvernementales autorisant ou non que les activités continuent : ainsi en Chine, puis en France ou encore en Italie, en Allemagne, au Brésil, mais également en Tunisie avant la décision d’un confinement total, tout est mis en œuvre pour protéger nos collaborateurs qui continuent à travailler sur sites, au-delà des mesures de travail à distance mises en œuvre quand cela s’avère compatible.

Le 23 mars, la Tunisie a donc décidé la mise en place un confinement total de sa population pour deux semaines, de manière à la prémunir au maximum de cette pandémie. Sagemcom a ainsi fermé ses sites de production, profitant de cette période pour assurer la décontamination totale de ses usines et préparer la reprise progressive lorsqu’elle sera autorisée. Car ne nous trompons pas : la crise que nous traversons à court terme est sanitaire, celle que nous devons à tout prix éviter à moyen terme est économique. Pour Sagemcom, qui emploie près de 5000 collaborateurs en Tunisie, l’enjeu est donc évident : s’assurer que les conditions de sécurité sanitaire et physique seront réunies lorsque la réouverture de ses sites sera autorisée, de manière à reprendre progressivement, sereinement et éviter que l’impact sur les emplois soit trop important.

Implanté depuis 2003 en Tunisie, le groupe Sagemcom a un attachement historique à ce pays : depuis 17 ans, nous avons traversé de nombreuses crises, que nous avons toujours su surmonter grâce au courage et à l’implication de nos équipes. Ainsi d’une trentaine de collaborateurs en 2003, Sagemcom emploie aujourd’hui près de 5000 personnes en Tunisie et le Groupe a la preuve chaque jour, et particulièrement en tant de crise, que sa plus grande richesse est son capital humain. En ce sens, Sagemcom est convaincu que c’est, entre autres, grâce à son sens des responsabilités que les conditions d’une reprise seront possibles, et appelle tous ses partenaires, syndicats, autorités administratives ou politiques, à un dialogue ouvert, constructif et pragmatique pour assurer à l’ensemble de nos collaborateurs volontaires des conditions d’une reprise progressive, d’ici quelques semaines, en totale sécurité, dans un environnement sain et maîtrisé.

Acteur engagé, récompensé de nombreuses fois pour son implication et ses actions en faveur de ses collaborateurs en Tunisie (dont le dernier, le prix Hannon reçu en octobre 2019 venant récompenser l’engagement responsable de notre Groupe en Tunisie), Sagemcom s’engage également aux côtés des autorités sanitaires tunisiennes et a d’ores et déjà commandé plusieurs dizaines de milliers de masques à destination des personnels soignants et hospitaliers, qui leur seront livrés dans les tous prochains jours.

En ces temps de crise, Sagemcom reste convaincu que les valeurs d’entraide, d’écoute, de dialogue et de respect mutuel seront primordiales pour traverser cette crise et pouvoir rebondir tous ensemble vers un avenir meilleur.