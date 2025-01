Gat Assurances brille au Padel Business League Tunisia avec deux victoires

Du 20 au 22 décembre 2024, les terrains de Padel Connection ont été le théâtre d’une compétition exceptionnelle lors du Padel Business League Tunisia. Dix grandes entreprises tunisiennes ont croisé leurs raquettes pour un tournoi mêlant intensité sportive, convivialité, et esprit de collaboration. À l’issue de ce rendez-vous, GAT ASSURANCES s’est distinguée en remportant deux victoires majeures : le tournoi principal qui s'est déroulé sous format de Coupe Davis et le tournoi mixte.

Sport moderne et accessible, le padel séduit un public toujours plus large en Tunisie et à travers le monde. Entre stratégie, dynamisme et convivialité, cette discipline ne cesse de gagner en popularité, devenant également un outil fédérateur pour les entreprises.

Ce tournoi, qui réunissait des équipes représentant Jeep, Cupra, Juventus Academy, Oreedoo, QNB, Zitouna Bank, Club Sportif Banque Zitouna, Gat Assurances, Doppel Herz et Groupe ARCOM, Soquibat et Cometa, reflète bien cette tendance. Outre le tournoi principal, un tournoi mixte et un tournoi féminin ont permis de mettre en lumière la diversité et le talent des participants.

Une double victoire pour Gat Assurances

Gat Assurances s’est imposée avec brio lors du tournoi principal après des matchs intenses disputés contre Oreedoo, Banque Zitouna et Juventus Academy. Mais ce n’est pas tout : l’entreprise a également dominé le tournoi mixte, ajoutant une seconde victoire à son palmarès. Ces succès témoignent d’un travail d’équipe exemplaire, d’une persévérance sans faille et d’une capacité à exceller dans des formats variés de compétition.

Pour Gat Assurances, le padel est une histoire de « famille ». Depuis trois ans, sa filiale GAT VIE organise le GAT VIE Padel Trophy, l’un des plus grands tournois de padel en Tunisie. Ce tournoi phare reflète l’engagement du groupe dans la promotion de ce sport en pleine expansion.

Jeep à l’honneur dans le tournoi féminin

Du côté du tournoi féminin, l’équipe de Jeep a brillé par sa régularité et son engagement, remportant une victoire bien méritée. Cette performance illustre le dynamisme du padel féminin en Tunisie et met en avant le talent de ses joueuses.

Un événement marqué par la convivialité

Le Padel Business League Tunisia a également été un moment fort d’échanges et de partage. L’ambiance conviviale et les matchs acharnés ont permis de renforcer les liens entre les entreprises participantes, tout en mettant en avant les valeurs de fair-play et de respect.

Félicitations à GAT ASSURANCES pour ses deux victoires retentissantes, à Jeep pour son succès dans le tournoi féminin, et à toutes les entreprises participantes pour avoir fait de cet événement un véritable succès. Rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle édition encore plus passionnante, au service du sport et de la cohésion !