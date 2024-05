L’UBCI adhère officiellement au programme « ADAPT » et devient partenaire stratégique de l’Agence Italienne pour la Coopération au Développement (AICS)

Poursuivant leur action engagée en faveur de la durabilité dans le domaine de l'agriculture et de la pêche en Tunisie, l'Agence Italienne pour la Coopération au Développement (AICS), et l’UBCI ont conjointement orchestré, dans le cadre du programme ADAPT financé par l’Union européenne, une session de formation et sensibilisation au nouveau dispositif de soutien financier du Fonds d’appui d’ADAPT Invest, en faveur du personnel de l’UBCI. Cette session était la première après l’adhésion officielle de l’UBCI au programme ADAPT à travers un Mémorandum d’Entente signé par les deux parties et qui définit les objectifs, les contributions et les responsabilités de chaque partie prenante.

Le programme ADAPT, financé par l'Union européenne et mis en œuvre par l'Agence Italienne pour la Coopération au Développement (AICS) en collaboration avec le Programme Alimentaire Mondial (PAM), vient de lancer la deuxième phase du dispositif de soutien financier du Fonds d’Appui d’ADAPT Invest qui dispose d’une enveloppe globale d’environ 25 millions d’euros. Avec un budget initial de 6 millions d’euros cette nouvelle phase vise à encourager et à promouvoir les investissements privés engagés dans le développement durable des secteurs de l'agriculture et de la pêche en Tunisie, soutenant ainsi une économie plus verte et inclusive. C'est dans ce cadre qu’une session de formation a été organisée conjointement par l’AICS et l’UBCI, visant à renforcer les compétences des employés de l’UBCI et à promouvoir les opportunités offertes par la deuxième phase du Fonds d'appui.

Mr Walid AKROUT, Responsable de la Trésorerie & Funding à l’UBCI a ouvert l'événement en mettant présentant l’UBCI, la couverture de son Réseau et l’accompagnement fait à ses clients.

Un focus sur les orientations de la banque en matière de Finance Durable a été présenté par Mr AKROUT en mettant en relief l’importance des mécanismes de financement tels que les subventions.

L’accent a été mis sur l’engagement de la Banque avec tous ses intervenants dans la réussite et la promotion du programme ADAPT auprès de ses chargés d’affaires, de ses clients et de ses prospects.

Les experts du programme ont eu l’occasion de présenter ADAPT aux employés de l’UBCI, le dispositif de soutien financier du Fonds d’Appui d’ADAPT Invest ainsi que les différentes modalités d’accès à ce Fonds d’appui. Les investisseurs intéressés, qu’il s’agisse d’exploitations familiales, de PME, ou encore de groupements dans le secteur agricole ou de la pêche, sont invités à soumettre leurs candidatures à travers une plateforme en ligne (http://plateforme.adapt-tunisie.org/). Un plafond de contribution de 70.000 € par projet a été fixé, permettant ainsi de soutenir un large éventail d’initiatives. Les projets éligibles bénéficieront d'une contribution sous forme de don, couvrant jusqu'à 14% du montant d'un crédit accordé par une institution financière ou de leasing. L'UBCI, en tant que partenaire du programme, offrira ainsi l'opportunité à ses clients de profiter des contributions du Fonds d’appui. Assister et accompagner les commerciaux de l’UBCI était l’un des objectifs de cette rencontre, notamment en ce qui concerne les critères d’éligibilité ADAPT afin qu’ils puissent d’une part promouvoir le programme chez leur clientèle et d’autre part identifier les dossiers potentiellement éligibles à la contribution ADAPT.

Le partenariat stratégique avec l’UBCI est essentiel pour ADAPT. En tant qu'institution financière de premier plan en Tunisie, l’UBCI joue un rôle important dans la mise en œuvre du programme en facilitant l'accès au financement pour les acteurs des secteurs ciblés. Ce partenariat permet non seulement de renforcer les capacités institutionnelles de l’UBCI, mais aussi d’étendre l'impact du programme à travers le réseau de la banque contribuant significativement au développement durable et vert de la Tunisie.

À propos d’ADAPT : Le programme « Appui au Développement durable dans le secteur de l’Agriculture et de la Pêche artisanale en Tunisie (ADAPT) », financé par l’Union européenne avec un budget d’environ 70 M€ a démarré en 2020 et s’étalera jusqu’en 2028. Le programme cible les investissements privés en tant que moteur du changement économique, social et environnemental. Mis en œuvre par l’Agence Italienne pour la Coopération au Développement (AICS) en partenariat avec le Programme Alimentaire Mondial (PAM), il contribue au développement de la Tunisie avec une approche innovante, équitable et respectueuse de l’environnement, conciliant sécurité, autosuffisance alimentaire et gestion des ressources naturelles. Il représente aujourd’hui le premier programme de coopération déléguée mis en œuvre par l'AICS en Tunisie.

