La BH Bank au rendez-vous « Salon MASKAN EXPO à Paris »

Fidèle à sa réputation en tant que « Banque des Tunisiens à l’Etranger » et dans le cadre de sa stratégie axée sur la proximité, particulièrement pour la diaspora Tunisienne à l’étranger, la BH BANK a été présente en force au salon MASKAN EXPO qui s’est tenu du 10 au 12 Mars 2023 au Palais des Congrès Montreuil EXPO à Paris.

Une équipe commerciale a été présente pour animer le stand BH aménagé pour cette occasion et assurer ainsi aux visiteurs une prise en charge totale tout en leur permettant de profiter des offres personnalisées et spéciales qui leur ont été proposées ainsi que la panoplie des avantages de l’offre Epargne-Logement et le Pack BLEDNA sous ses différentes formules.

Cette manifestation a permis à la BH BANK de consolider encore une fois l’image d’une Banque citoyenne, proche et à l’écoute de ses clients qu’ils soient résidents en Tunisie ou à l’Etranger.