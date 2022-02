Palmarès des Volants d’Or 2021

"Volants d'Or" 2021: Le grand rendez-vous du Secteur automobile en Tunisie





Devenu désormais un événement incontournable du secteur de l'automobile en Tunisie, la cérémonie de remise des prix de la quatrième édition des Volants d'Or a eu lieu ce samedi 12 février 2022 à 13H30 au Four Seasons.

Comme à l'accoutumée, les plus performants dans le secteur automobile durant l’année 2021 ont été récompensés, lors d’une grande cérémonie, dans ce prestigieux hôtel de Gammarth.

Organisé par TUNISIEAUTO.TN et ADCOM Agency, en partenariat avec TotalEnergie ce grand rendez-vous du secteur automobile a eu lieu en présence de plusieurs invités de marque, des opérateurs, distributeurs, intervenants divers et de représentants des médias de la place.

La maitresse de cérémonie de cette édition n'est autre que Linda Rahali, productrice et animatrice à Radio Mosaïque FM et à HiwarTounsi TV qui a su assurer son rôle avec tact et professionnalisme.





Partenariats stratégiques pour un événement d’envergure

L’événement « Les Volants d’or » franchit cette année une nouvelle étape en concrétisant officiellement un nouveau partenariat stratégique tissé avec la Chambre Syndicale Nationale des Concessionnaires et des constructeurs Automobiles. Son Président Ibrahim Debache, qui était présent à cette cérémonie et s'est vu attribuer un Volant d’Or d’honneur, n’a pas manqué de remercier les invités présents. Il a égalementsaluéTotalEnergies pour son soutien inestimable à la voiture 100% électrique et à la transition énergétique en Tunisie.

De son côté, M.Abdesslam Rhnimi directeur général de total Tunisie, était ravi du niveau très avancé que « Les volants d’or»présente au fil des éditions. Il a tenu àpréciser à son tour, que la révolution énergétique est bien possible en Tunisie grâce à l’implication des différents partenaires et marques que Totalenergies représente.

Palmarès de l’édition 2022 des Volants d’or

Il est important de préciser qu'en 2021, les Sondages tunisieauto.tn-Les Volants d’Or ont touché plus de 1 million de personnes sur la page Facebook tunisieauto.tn.

Plus de 20 000 d'entre eux ont voté pour les sondages "Le Meilleur Service Après Vente 2021" et "La Meilleure Marque Camion 2021".

Les Volants d’Or c’est également plus de 1 million d’articles, photos et vidéos sur le Moteur de recherche Google en tout juste 4 éditions ! Un Record enregistré, par rapport aux autres événements, grâce à l’appui de l’agence Presscom Edition. Pour rappel, toute la cérémonie a été diffusée sur la chaîne Carthage+ avec 80 spots d’annonce avant l’événement !

Les sondages ont attribué leurs Volants d’Or 2021 à:

- Volant d’Or du Best Manager véhicules utilitaires 2021 est attribué à Kaïs Krima, Directeur Général Italcar.

- Volant d’Or de la Meilleure Vente de Véhicules Généralistes est attribué à Kia Tunisie pour la 3e année consécutive !

Liste complète des Volants d’Or 2021 : Les meilleures performances





- Meilleur SAV : ARTES RENAULT

- Véhicule utilitaire le plus vendu dans son segment DACIA DOKKER: ARTES DACIA

- Meilleure Vente de Véhicules Utilitaires: ITALCAR

- Best Manager V.U: Kaïs Krima ITALCAR

- Meilleure marque camion: VOLVO NORDIC

- Meilleure vente segment SUV Compact: MG MOTORS

- Meilleur Reportage Lancement Premium Land Rover Defender: Alpha Internationale Land Rover

- Meilleure Vente Véhicules Généralistes : Kia Tunisie

- Meilleure Stratégie Management, Développement commerciale et Marketing : Kia Tunisie

- Meilleur Distributeur Accessoires Autos : Gamma Auto

- Meilleure vente dans son segment GEELY GX3: ETS Zouari Geely

- Meilleure vente dans son segment Premium: BMW Série 3 Ben Jemâa Motors

- Meilleure vente dans son segment Premium: BMW Série 5 Ben Jemâa Motors

- Meilleure Assistance Auto: Afrique Assistance

- Leader du marché des pneus en Tunisie: Société JOMAA SA

- Meilleure Segment Mini 4x4: Suzuki Jimny-Car Pro

- Volant d’OR d'honneur 2021: Ibrahim Debbache, Président de la CSCA (la Chambre Syndicale Nationale des Concessionnaires et des constructeurs Automobiles)

- Volant d’OR 2021 : Moncef Mzabi Artes-Adev-Wallys Service

- Meilleure marque premium de peinture carrosserie automobile chez les concessionnaires "Autocolor": Compagnie Africaine Des Peintures (CAP)

- Meilleure Vente Véhicules Premium: Le Moteur Mercedes

- Plus Beau Show Room Premium: Le Moteur Mercedes

- Best Manager: Le Moteur Mercedes

- Meilleur lancement Honda City: JMC Honda Tunisie

Les représentants des différentes marques automobiles arrivées en tête de podium n’ont pas manqué d’exprimer leur joie de faire partie de la grande famille des Volants d’or.

Cette cérémonie des Volants d’Or 2021 a également été animée par les artistes tunisiens Amel Cherif et Imen Cherif accompagnées de leurs musiciens pour le plus grand plaisir des convives.

A la fin de la cérémonie, les organisateurs ont tenu à remercier les différents partenaires et sponsors, à savoir IMS Outdoor, Pro Sound, Show Time, MOSAIQUE FM et ONE TAKE, pour leur soutien inestimable lors de cette saison.