Ooredoo lance la meilleure promotion Internet du marché

Le meilleur réseau internet au meilleur prix est désormais possible avec les nouveaux forfaits Internet Flexi d’Ooredoo. Conscient du besoin accru d'Internet des Tunisiens et cherchant à leur proposer des services innovants à bon prix, Ooredoo annonce une remise exceptionnelle sur le forfait Internet Flexi 25 Go qui passe de 30 DT à 22,500 dinars seulement.

Les clients des offres prépayées peuvent bénéficier du meilleur réseau internet au prix le plus compétitif du marché.

Les surprises d’Ooredoo ne s’arrêtent pas là puisque le premier opérateur en Tunisie offre une remise additionnelle de 10% sur les forfaits 35Go (Xtra Flexi), 42Go et 55Go pour l’ensemble des achats sur les canaux digitaux.

Les clients peuvent obtenir le forfait adéquat à leur besoin en utilisant l’application My Ooredoo http://onelink.to/myooredootn ou l’espace client Eddenyalive : http://espaceclient.eddenyalive.com

Destinée aux clients utilisant des forfaits de 25Go et plus, cette réduction favorise l’utilisation des canaux digitaux de recharge et incite les clients à digitaliser leur comportement et à recourir à des outils faciles, flexibles rapides et économiques.

Avec un forfait 25 Go à 22,500 dinars, le client d’Ooredoo aura l’offre Internet le moins chère du marché et bénéficiera d’une utilisation optimale de son forfait internet.

Plus d’internet à moindre prix : les grands forfaits ont gagné en rentabilité

Bénéficiant d’un parcours client à la fois simple et efficace, le client consolide ses acquis en services et facilite l’accès aux grands forfaits Internet permettant plus de connectivité, de facilité de travail et de loisirs.

A travers cette promotion, Ooredoo poursuit sa stratégie de digitalisation de l'expérience utilisateur et offre les meilleurs rapports qualité/prix à ses clients.