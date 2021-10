Telnet Holding en visite officielle en France pour la certification MSI 20000

TELNET Holding a fait le déplacement à Paris auprès de la principale place financière européenne et s’est vu remettre à cette occasion la certification MSI 20000 à l’issu d’un minutieux processus d’évaluation, engagé et préparé en amont. La remise officielle s’est faite à titre exceptionnel et symbolique, dans les bureaux historiques du Président de la Bourse de Paris, par le Secrétaire Général de l’organisme de certification français COFICERT, en présence des dirigeants de TELNET. Un message fort envoyé par TELNET à la communauté financière internationale.





La certification de TELNET intervient donc après un rigoureux processus d’évaluation de la société, selon la méthodologie MSI, qui a révélé la conformité de TELNET Holding au Standard MSI 20000. Pour rappel, MSI 20000 est le standard international dédié à la qualité financière des entreprises. En pleine croissance et dans une phase de mutation suite à la démonstration de force engagée ces derniers mois et couronnée par la réussite du projet « Challenge One », TELNET voit grand, très grand et la Holding se donne les moyens de son ambition. Il est à noter que le succès de l’opération spatiale a mis TELNET en orbite, puisque l’établissement est devenu le premier acteur de la région MENA et du continent africain, à avoir envoyé un satellite conçu 100% par ses soins. TELNET est ainsi entrée dans le club fermé des opérateurs mondiaux, compétent en matière d’expertise spatiale et de maitrise de cette technicité particulièrement pointue et spécifique. Pour rappel, TELNET est pionnier et leader sur la région, sur ses activités. Une longue expérience acquise sur près de 30 ans auprès de partenaires de références et de premier rang, couplée à des considérations fortes en matière de R&D, font que TELNET HOLDING est à ce jour le seul acteur sur le continent et la région MENA à maitriser de bout en bout et de façon intégrée, les technologies aérospatiales ; un secteur en pleine effervescence.

Sur un plan financier, la certification MSI 20000 de TELNET, délivrée par le certificateur français COFICERT, vient consolider le positionnement économique de l’entreprise à l’échelle régionale et conforter les acteurs économiques et opérateurs financiers, à l’échelle internationale, sur la qualité de la situation financière de la Holding. Certifiée MSI 20000 par COFCIERT, l’entreprise TELNET mise sur l’attractivité de sa situation financière, pour renforcer son assise financière en dehors de ses frontières et capter les potentialités mondiales des nouveaux marchés de prédilections de TELNET.

Par la certification financière, TELNET se dote d’un outil de valorisation financière, fortement apprécié et observé par la sphère financière. Le Standard MSI 20000 se présente comme un repère fiable et indépendant, renseignant sur la bonne santé économique et financière des entreprises. Le projet de certification de TELNET, s’inscrit dans la stratégie de diversification et de déploiement du Groupe, à grande échelle ; et sa capacité à se soumettre aux standards et normes internationales, les plus rigoureuse et exigeantes.

Le diagnostic MSI remis à COFICERT et ayant conduit à la certification de TELNET, a démontré que l’entreprise a atteint une phase de maturité suffisamment profonde sur son cœur d’activité historique, permettant d’aller sereinement à la conquête des marchés internationaux et vers de nouvelles opportunités commerciales, économiques et financières.

La conformité au standard MSI 20000 de TELNET HOLDING a été officiellement matérialisée par un certificat de conformité remis à Paris, par COFICERT France.