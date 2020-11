Octobre 2020 : Peugeot leader du marché automobile

Continuant sa lancée, PEUGEOT termine le mois d’octobre leader du marché automobile en Tunisie avec 570 immatriculations et 11,5% part de marché.





Cette performance est due essentiellement à :

• Un management orienté client : STAFIM a toujours placé le client au cœur de ses préoccupations, veillant qu’elle soit au rendez-vous de ses attentes

• Une qualité exceptionnelle : STAFIM a assuré le déploiement et le respect des standards de la marque afin de suivre de près le feedback de ses clients et garantir les améliorations continues.

• Un service Après-vente : Volant d’or 3 années successives, le Service Après-vente compte sur son personnel hautement qualifié et un engineering de haut niveau.

• Le réseau le plus large : Couvrant tout le territoire tunisien, PEUGEOT compte 36 représentations dotées des derniers équipements et outillages conformément aux normes et standards de la marque, pour mieux servir les clients PEUGEOT leur permettant ainsi de rouler en toute confiance et sérénité.









Communiqué