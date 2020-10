La BIAT publie ses indicateurs dactivité trimestriels

La BIAT, Banque Internationale Arabe de Tunisie publie ses indicateurs d’activité trimestriels arrêtés au 30 septembre 2020 qui font ressortir les résultats suivants :

• Un PNB de 694,2 millions de dinars ;

• Des charges opératoires de 306,9 millions de dinars ;

• Des encours de dépôts de 13 212,7 millions de dinars ;

• Des encours de crédits nets de 11 048,9 millions de dinars.

Les résultats des neufs premiers mois 2020 confirment le bienfondé de la stratégie adoptée par la BIAT pour faire face à l’impact de la crise Covid-19. La BIAT a su faire preuve de résilience en s’adaptant rapidement aux conséquences de la crise sanitaire et en soutenant efficacement ses clients et ses collaborateurs.

Forte de l’engagement sans faille de ses équipes d’experts, la BIAT a reçu en 2020 des reconnaissances internationales saluant ses performances et son développement continus.

Ainsi, la banque a été sacrée « meilleure banque dépositaire en Tunisie » par le magazine Global Finance, ce prix consacre l’excellence du service et la qualité des opérations et de la relation client de l’activité titres et dépositaires de la BIAT. Aussi, le média électronique régional spécialisé en finance Financial Afrik, a classé la BIAT parmi les 30 banques africaines à fort impact. Figurant au 20ème rang, la BIAT est la seule banque tunisienne à faire partie de ce classement.

Banque solide, la BIAT œuvre au quotidien pour faire face aux crises conjoncturelles et maintenir son niveau de performance tout en soutenant ses clients et partenaires.

Communiqué