L'UBCI renforce son positionnement sur le marché des Professionnels

Particulièrement active sur le marché des Professionnels depuis déjà plusieurs années, l'UBCI ne cesse d'accompagner et de soutenir des milliers d'artisans, de commerçants, d'agriculteurs et de professionnels de libre pratique, en mettant à leur disposition une large gamme de produits et services ainsi qu'une équipe de commerciaux dédiés et formés pour les accompagner dans la gestion courante et le développement de leurs activités et dans le choix des solutions de financement et de placement adaptées.

l'UBCI a développé, pour ses clients professionnels et entrepreneurs, deux nouveaux packages: le pack Mozaic Premium Pro et le pack Mozaic Avenir Pro.





Il s'agit d'une offre globale, regroupant autour d'un compte courant en dinar, les produits et services bancaires essentiels à la gestion courante de l’activité d’un professionnel.

L’UBCI propose ainsi à ses clients un éventail d’options, qui leurs permettent d’adapter leurs packages à leurs besoins quotidiens, tout en bénéficiant d’une tarification forfaitaire et avantageuse, intégrant les frais de tenue de compte, ainsi que le prix de l’ensemble des composantes du pack.

Pour plus d’informations : https://www.ubci.tn/professionnels/comptes/comptes-et-packages/