L'Université Centrale organise sa Journée Portes Ouvertes ce Mardi 11 août

L'Université Centrale membre du groupe Honoris United Universities, le premier réseau panafricain d’enseignement supérieur privé, s’apprête à organiser, le mardi 11 août 2020, sa traditionnelle journée Portes Ouvertes, qui se tiendra à la Centrale Business School située sur l’avenue Mohamed V à Tunis.

Cet évènement représente une belle opportunité mais aussi et surtout apportera des réponses aux questionnements des bacheliers fraîchement diplômés, qui se retrouvent dans une période assez délicate, celle de savoir bien choisir leurs carrières d’avenir. Une période où les conseils et les recommandations leurs seront bénéfiques afin de s'orienter vers un cursus qui sera couronné de succès.

De ce fait l'Université Centrale leur donnera l'opportunité de rencontrer des experts et des professionnels en orientation notamment avec Mme Selma Kassar, conseillère en orientation scolaire et professionnelle, afin qu'ils aient les réponses à toutes leurs interrogations.

Mme Kassar, avec son expertise abordera et expliquera en détails lors de sa prise de parole, l'importance de bien choisir son cursus. Elle apportera des réponses claires et des conseils qui aideront les jeunes à faire leur choix et répondront à leurs questionnements quant à leur orientation et à la bonne sélection de leur formation. Elle leur donnera les clés afin de bien tracer leur route qui commencera par l’Université et se poursuivra jusqu'à leur réussite professionnelle future.

Autre point très important qui sera mis à dispositions des bacheliers et des nouveaux étudiants par l'Université Centrale, le très prestigieux « which career for me », un test d'orientation international, une première en Tunisie.

Ce dernier analysera les différents profils d'étudiants, puis leur recommandera les domaines les plus adéquats, et les plus compatibles avec leurs attentes, choix et aspirations futures.

Beaucoup d'autres points seront abordés ce mardi 11 août, dont les partenaires nationaux et internationaux avec lesquels le groupe travaille en étroite collaboration et les opportunités qu'ils représentent. Mais aussi les nombreuses possibilités d'échanges, de stages et aussi de poursuite des études à l'étranger pour les étudiants.

Cette Journée Portes Ouvertes concernera l’Institut Maghrébin des Sciences Economique et de Technologie (IMSET), l’Académie d’Art de Carthage (AAC) et l’Université Centrale par ses différentes écoles, à savoir la Centrale Santé, la Centrale Polytech, la Centrale Business, la Centrale IT, la Centrale Com et pour finir la Centrale Droit et science Politique.

Autant dire que le programme sera plus qu'intéressant pour les bacheliers et les nouveaux étudiants désireux de poursuivre leur cursus universitaire au sein de l'Université Centrale qui rappelons-le est membre d’Honoris United Universities et dont la devise et la stratégie sont « Education For Impact », la formation des décideurs et des dirigeants de demain.