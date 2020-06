LATB signe un contrat avec lIACE

L'Arab Tunisian Bank (ATB) a tenu, ce mardi 23 juin 2020, son Assemblée générale ordinaire pour l’exercice 2019, sous la présidence de Randa Sadik, présidente du conseil d’administration, via visioconférence, de Férid Abbès, vice-président, et de Ahmed Rjiba, directeur général. Elle a profité de l’occasion pour signer un contrat de partenariat avec l’Institut arabe des chefs d’entreprises (IACE).

Le partenariat de la banque avec l’IACE prouve son ouverture sur l’environnement des affaires et sur l’écosystème entrepreneurial et confirme son écoute des besoins des chefs d’entreprises et de ses clients.

Prenant la parole, Taïeb Bayahi, président de l'IACE, a précisé que «ce partenariat est un partenariat de sponsoring et de visibilité». Et de rappeler que l’institut est un cadre institutionnel, apolitique et prestigieux qui réunit les chefs d’entreprises tunisiens. «Nous espérons que l’ATB, à travers cette présence (forums, réunions, cercles de réflexions, ateliers de travail, Les journées de l’entreprise), bénéficiera d’une très belle visibilité», a-t-il soutenu.

Pour sa part, Ahmed Rjiba a souligné que ce partenariat avec l’IACE va permettre à la banque d’avoir une «visibilité optimale».

S’agissant des performances de la banque, il en ressort que les dépôts à la clientèle se sont améliorés de 12,6% et les crédits de 16%, se situant respectivement à 5,24 milliards de dinars et à 5,33 milliards de dinars.

Le taux des créances classées a évolué de 12,4% fin juin 2019 à 10,4% fin décembre 2019 alors que le taux de couverture des créances classées est passé de 67,9% à 73,8% pour l’ensemble de l’année 2019.

L’ATB a fini l’exercice 2019 avec un bénéfice de 6,3 millions de dinars(MD) contre 7,32 MD un an auparavant. Elle a réalisé un produit net bancaire (PNB) de 239,42 MD contre 246,39 MD pour cette même période.

La banque a décidé de se conformer aux directives de la Banque Centrale de Tunisie (BCT) d’avril 2020 et de ne pas distribuer de dividende au titre de 2019.

Nous y reviendrons avec plus de détails.