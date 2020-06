La Watania 1 confond la situation épidémique en Tunisie avec celle dans le monde

Une erreur s’est glissée encore une fois, ce lundi 22 juin 2020, dans le Journal de 20H au niveau du titre de l’un des reportages de la chaîne de télévision La Watania 1.

En effet, au lieu d’indiquer « la situation épidémique dans le monde : les contaminations dépassent les neuf millions », les téléspectateurs de la chaîne nationale ont appris que « la situation épidémique en Tunisie passe à neuf millions de cas de contamination au Covid-19 ».

Une information invraisemblable et complètement erronée, d’autant plus que le reportage parle bel et bien de la situation mondiale tout en mentionnant la situation en Tunisie dans le titre.

Une erreur qui vient s’ajouter aux autres fautes enregistrées par La Watania 1. Après avoir déformé les propos du ministre de la Défense, en rapportant l’opposé de sa déclaration, la bourde de la première chaîne nationale concerne, cette fois-ci, l’un des sujets les plus délicats, à savoir la situation sanitaire dans le pays.

