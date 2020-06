Youssef Chahed va porter plainte contre I Watch

L’ancien chef du gouvernement et président du parti Tahya Tounes Youssef Chahed, a démenti, ce jeudi 11 juin 2020, les informations circulant à propos de l’implication de dirigeants de Tahya Tounes, de son épouse et de son gendre dans « l’affaire Alicante », tout comme son audition par le juge d’instruction au pôle judiciaire et financier dans le cadre d’une plainte déposée par I Watch.

Youssef Chahed a indiqué que les deux versions parues dans deux sites différents sont de la diffamation, soulignant que ni son épouse, ni son gendre ne possèdent des biens immobiliers en Espagne. Il a ajouté, dans ce contexte, que le représentant de la Douane a bien assuré qu’aucun homme politique n’est impliqué dans l’affaire Alicante.

« Pour la deuxième information, je n’ai pas été interrogé par le juge d’instruction pour la plainte d’I Watch. Pourtant, cette association qui prétend l’intégrité et la transparence persiste à démentir le représentant du ministère public, qui a confirmé mes propos sur Al Watania », indique Youssef Chahed.

Au final, Youssef Chahed a assuré qu’il portera plainte contre I Watch pour diffamation, soulignant qu’il n’a aucun problème pour comparaitre devant le juge d’instruction s’il est convoqué et que l’affaire Alicante a démarré en janvier 2020, alors qu’il était encore chef de gouvernement.

Rappelons que la direction des enquêtes douanières a déféré, devant le pôle judiciaire financier et économique, 43 Tunisiens résidents en Tunisie soupçonnés d’être impliqués dans une affaire de rachat de biens et d’avoir effectué des opérations financières et commerciales illégales hors du pays.









S.H