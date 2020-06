Olfa Terras : Par populisme, des députés font perdre à la Tunisie un accord sur la protection du littoral

La députée de la Réforme nationale, Olfa Terras a fustigé dans un post Facebook publié mercredi 3 juin 2020, la non-ratification par l’ARP de l’accord international pour la protection de l'environnement et du littoral en considérant que cela est dû au "populisme" et "l’héroïsme cartonique" de certains députés.

« Certains blocs parlementaires ont refusé de l'adopter car ils considéraient que cet accord consacre la normalisation avec l’entité sioniste juste parce qu’Israël a ratifié le même accord », a-t-elle expliqué.

« Au moment où nos plages sont détruites et le problème environnemental s’aggrave -c’est ce que nous constatons tous les jours à Bizerte et dans d'autres régions comme Sfax et Gabès-, le Parlement tunisien rate l’occasion d’adopter un accord international de financement pour protéger l’environnement », a-t-elle souligné.

Olfa Terras a ajouté que l’accord permet à la Tunisie de bénéficier d’un financement pour protéger l’environnement marin et les zones côtières en luttant contre la pollution et en faisant face aux répercussions du changement climatique.

Il vise, selon elle, à assurer une gestion durable des ressources naturelles marines et côtières en intégrant la protection de l’environnement dans le développement économique et social.

La députée a ajouté que l’accord aurait pu permettre de mettre en place une stratégie pour protéger le patrimoine naturel et culturel. Mme Terras a exprimé sa contrition, relevant que les députés populistes semblent oublier qu'Israël était membre de plusieurs organisations à l’instar de l’ONU, de la Fifa, le FMI, le Comité des droits de l’enfant, etc. « En suivant la logique de ces personnes, il faudrait aussi qu’on se retire de toutes ces instances internationales ! », s’est-elle exclamée.

