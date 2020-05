Mabrouk Korchid : Maher Zid est un menteur et sa place est en prison !

L’élu Tahya Tounes, Mabrouk Korchid, a attaqué son collègue de la coalition Al Karama, Maher Zid, en le traitant de menteur et en affirmant que sa place est en prison et non au parlement. C’est ce que l’ancien ministre a écrit dans une publication Facebook datée du 28 mai 2020.

Selon M. Korchid, Maher Zid l’a accusé d’être associé à une entreprise « dont il ne connait même pas le nom » et de réaliser d’énormes profits. « Tous les bénéfices que j’ai perçus, et toutes les actions à mon nom ou à ceux de mes enfants, je te les offre », a répondu Mabrouk Korchid, s’adressant à Maher Zid.

D’après M. Korchid, ces attaques sont provoquées par son action en faveur de la Tunisie. « Chaque fois que nous faisons pression pour la Tunisie, le corrompu profiteur, agent de tierces personnes, Maher Zid, apparait. Il est condamné à de la prison et il est caché au parlement pour mentir et diffamer lui et son orchestre à l’intérieur du parlement et à l’extérieur », écrit M. Korchid.

S.F