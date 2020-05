Malgré la crise Covid-19, Ennakl Automobiles distribuera un dividende de 0,250 millime par action

Malgré une conjoncture difficile à cause de la crise Covid-19, Ennakl Automobiles a décidé quand même de distribuer un dividende de 0,250 millimes par action au titre de l’exercice 2019 contre 580 millimes par action un an auparavant.

La société a convoqué ses actionnaires pour une assemblée générale ordinaire le mardi 24 juin 2020 à 2020 à 14H30 au siège de la société sis à la Charguia II Zone industrielle-Tunis.

Ainsi et selon les états financiers individuels et consolidés relatifs à l’exercice 2019 et arrêtés au 31 décembre 2019, le concessionnaire a enregistré une progression de son chiffre d’affaires de 14,14% passant, qui passe de 358,11 millions de dinars (MD) fin décembre 2018 à 408,76 MD fin décembre 2019. Ceci dit, le résultat avant impôts est de 27,85 MD contre 29,55 MD pour cette même période, en régression de 5,7%.