L'Etat n'a jamais étudié la possibilité d'un pont entre Kerkennah et Sfax

Les déplacements entre Kerkennah et Sfax sont très compliqués, ne se faisant que via ferry, ce qui isole parfois l’île notamment en période de mauvais temps. Les citoyens se sont plaints de cette situation. Certaines de ces plaintes sont parvenues au député Yassine Ayari qui a formulé une question écrite au ministre de l'Equipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire Moncef Sliti.

Dans une correspondance reçue par le Parlement le 12 mai 2020, le ministre a indiqué qu’aucun projet de pont entre Kerkennah et Sfax n’est prévu dans les plans du ministère et qu’aucune étude technique n’a été faite à cet effet.

I.N