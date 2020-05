Nissaf Ben Alaya : Cinq jours sans nouveau cas ne signifie pas que le virus a disparu

La directrice de l'Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes Nissaf Ben Alaya a fait le point, ce samedi 16 mai 2020, sur la situation épidémiologique en Tunisie lors de la conférence de presse périodique.

Mme Ben Alaya a noté que le bilan des contaminés a été porté à 1.035 cas avec les 3 nouveaux détectés la veille. Elle a tenu à spécifier que les trois nouveaux cas étaient placés en auto-isolement, étant des proches de cas testés positifs.

La directrice de l'Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes a souligné que "le danger persiste et que la maladie a touché tous les gouvernorats du pays". Elle ajoute "qu’on ne peut pas encore dire que la maladie a été maitrisée sauf si c’est le cas au niveau mondial et local, ce qui est loin d’être actuellement le cas. D’où, la nécessité de respecter les consignes".

Nissaf Ben Alaya a appelé, dans ce cadre, les Tunisiens à éviter les groupements, à respecter la distanciation sociale et le port de masques. Elle a insisté sur le fait que "si l’Etat a allégé les mesures, il peut cependant revenir là-dessus", ajoutant que "ça va être le cas, si les citoyens ne respectent pas les recommandations".

Elle a souligné qu’il y avait beaucoup de groupements non-justifiés, sans respect des mesures barrières. Et de marteler que personnes n’est au-dessus du respect des règles, rappelant la rapidité de propagation du Covid-19.

«Cinq jours sans nouveau cas ne veut pas dire que le virus a disparu», a-t-elle affirmé, en notant qui des malades asymptomatiques peuvent demeurer parmi nous et donc transmettre le virus.

Interrogée sur l'utilisation des drones, la directrice de l'Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes a précisé que leur usage commencera la semaine prochaine.

S’agissant des personnes testées, elle a précisé qu'est soumise aux tests toute personne présentant des symptômes (fièvre, toux, perte de l’odorat ou du goût et difficulté à respirer) ainsi que leur entourage, ceux qui ont été rapatriés récemment et le staff médical.

Concernant les tests rapides, elle a expliqué qu’ils sont de deux types pour tester l’immunité de la population (à anticorps) dans les hot-spots (points chauds) et d’autres pour déterminer s’ils sont contaminés ou pas (à antigène et de référence PCR).

Les tests à anticorps ont été utilisés à Tunis, Kébili et Medenine. Des études sont en cours afin de mettre en place des protocoles clairs ainsi qu'un guide pour déterminer les populations cibles.

Pour rappel, la Tunisie fait face à une crise sanitaire aigue à cause de la propagation du Covid-19. Le dernier bilan du ministère de la Santé, annoncé le 15 mai 2020, fait état de 1.035 cas confirmés sur un total de 37.862 prélèvements, 45 décès et 802 rétablissements. Le pays est en confinement total depuis le 22 mars 2020 et en confinement ciblé depuis le 4 mai courant. Tous nos articles sur le Coronavirus (Covid-19) en Tunisie

I.N