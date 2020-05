Abir Moussi présente une motion concernant la Déclaration du Parlement sur la Libye

Lors de la réunion des chefs des blocs parlementaires tenue, ce lundi 11 mai 2020, la présidente du Parti destourien libre (PDL), Abir Moussi a présenté une motion concernant la Déclaration du Parlement sur la Libye.

Lors de son intervention, la présidente du PDL, Abir Moussi a indiqué qu’en vertu de cette Déclaration, le Parlement doit rejeter toute ingérence étrangère dans les affaires intérieures de la Libye, tout en s’opposant à la mise en place d'une base logistique sur le sol tunisien pour faciliter toute forme d’ingérence.

Elle a ajouté que le Parlement tunisien doit avoir une position claire et unifiée par rapport au dossier libyen, d’autant plus qu’il y a un flou au niveau des positions des différentes institutions de l’Etat, à savoir la présidence de la République, la présidence de l’Assemblée et la présidence du gouvernement.

Cependant, plusieurs chefs de blocs parlementaires ont souligné la nécessité de modifier cette motion pour créer un équilibre et consacrer la position de la Tunisie qui privilégie le dialogue inter-libyen pour résoudre la crise. Ainsi, ils ont présenté des propositions d'amendement avant de soumettre cette motion à la séance plénière.

