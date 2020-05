Elyes Fakhfakh : Lhistoire retiendra les efforts de la Tunisie face au Covid-19

Le chef du gouvernement a effectué aujourd’hui, jeudi 7 mai 2020, une visite au marché de gros de Bir El Kassâa à Ben Arous pour vérifier le respect des mesures préventives et sanitaires sur les lieux.

Elyes Fakhfakh a indiqué, lors de cette visite, que le marché de gros n'était pas au niveau attendu, appelant à plus de rigueur et à plus de respect des mesures préventives. Le chef du gouvernement a déclaré, dans le même contexte, que « le marché de gros de Bir El Kassâa joue un rôle important dans l'approvisionnement du reste des marchés, notamment après la fermeture de plusieurs marchés municipaux ».

Lors de sa visite, le chef du gouvernement a assuré que le gouvernement continue ses efforts pour subvenir aux besoins des citoyens ajoutant « qu'il ne sera pas question d’altérer le pouvoir d'achat du citoyen ». Il a, par ailleurs, indiqué que le taux de monopolisation qui a été observé pendant un mois équivaut à 10 fois celui de l’année dernière.

Le chef du gouvernement a fait appel au respect des mesures de sécurité, soulignant la responsabilité du citoyen pendant cette période de quarantaine, et a déclaré dans le même contexte que l'histoire retiendra les efforts de la Tunisie pour lutter contre le Covid-19.

R.A