Lotfi Zitoun reçoit lambassadeur US Donald Blome

Le ministre des Affaires locales, Lotfi Zitoun, a reçu ce mercredi 6 mai 2020, l’ambassadeur des États-Unis à Tunis, Donald Blome.

La réunion a porté sur les domaines de coopération avec le ministère dans le cadre de l'appui aux efforts des municipalités pour lutter contre la propagation du Covid-19.

L’ambassadeur a donné un aperçu du soutien apporté par l'USAID à 151 municipalités dans le cadre du programme financé par des partenaires internationaux sous les auspices du ministère des Affaires locales.

Lotfi Zitoun a salué cette initiative qui a permis aux municipalités d'améliorer leurs capacités et de protéger les agents de nettoyage, il a appelé à continuer de renforcer la coopération entre les deux parties dans divers domaines liés au travail municipal et à développer les capacités des agents et cadres municipaux.

Le ministre des Affaires locales et l’ambassadeur américain se sont rendus aussi rendus à la municipalité du Kram pour voir une partie de l'aide fournie par l'agence américaine.

Le bilan national, enregistré en date du 5 mai 2020, est de 1022 cas confirmés sur un total de 25.165 prélèvements, 43 décès et 482 rétablissements. Le confinement ciblé a démarré lundi 4 mai et devrait progressivement se généraliser sur trois étapes. Tous nos articles sur le Coronavirus (Covid-19) en Tunisie



M.B.Z