Des prêts à taux réduit accordés aux propriétaires de taxis

Le ministère des Finances a annoncé, dans un communiqué publié ce mardi 5 mai 2020, qu’il a été décidé, avec la Banque Tunisienne de Solidarité (BTS) et en coordination avec les ministères des Affaires Sociales et des Transports, de permettre aux propriétaires de taxis de tous types (individuels, collectifs, de transport rural et les louages) de bénéficier de prêts courants à taux réduit via la BTS.

Ces prêts leur seront alloués pour payer les frais d'assurance d’une année complète, à partir d'avril 2020, avec un montant maximal de 3000 dinars à rembourser sur 12 mois, avec deux mois de grâce, et au taux de 0,5% TMM +, sans commissions ni frais supplémentaires.

M.B.Z