Kaïs Saïed et Noureddine Erray se penchent sur le rapatriement des Tunisiens bloqués à l'étranger

Le rapatriement des Tunisiens bloqués à l'étranger et le suivi de la situation en Libye ont été au cœur de la rencontre, ce mardi 28 avril 2020, entre le président de la République, Kaïs Saïed et le ministre des Affaires étrangères, Noureddine Erray.

La question des Tunisiens bloqués à l'étranger et les mesures prises pour accélérer la cadence des rapatriements ont été discutées ainsi que les développements régionaux et internationaux et en particulier l'évolution de la situation en Libye.

Le président de la République a rappelé la position de la Tunisie pour une solution politique libyenne basée sur le consensus et n’impliquant aucune ingérence étrangère.

Il a également été question de l’affaire de l’agression de l’attachée sociale du consulat tunisien de Munich, le président ayant appelé à l’ouverture d’une enquête urgente sur le sujet.

Le dernier bilan du ministère de la Santé fait état de 967 cas confirmés sur un total de 21.081 dépistages réalisés, avec 279 rétablissements et 39 décès.

La Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars, confinement qui devrait être allégé à partir du 4 mai.

Tous nos articles sur le Coronavirus (Covid-19) en Tunisie

M.B.Z