Le numérique dans la justice, objet dune réunion entre Fadhel Kraïem et Thouraya Jeribi

Une session de travail a réuni le ministre des TIC Mohamed Fadhel Kraïem et la ministre de la Justice, Thouraya Jeribi vendredi 24 avril 2020. Cette réunion était consacrée au suivi des projets numériques dans le secteur de la justice objets de l'accord signé entre les deux ministères le 17 novembre 2017, et qui se concentrent sur trois axes principaux (Système d'information pour le secteur de la justice - Numérisation des documents et des archives - Infrastructure de communication des réseaux et des sites d’hébergement).

Au cours de la session à laquelle un certain nombre de cadres des deux ministères ont participé via visioconférence, les projets qui ont été mis en œuvre au profit du ministère de la Justice ont été examinés à l'instar du projet RNIA 4. Ce projet qui fournit des services de communication et l'échange de données via un réseau numérique interconnecté relie le siège du ministère aux différents sièges administratifs, tribunaux, établissements pénitentiaires, dans la limite de deux cents sites, pour un coût dépassant 21 millions de dinars. La demande de propositions de ce projet devrait être publiée au cours des prochaines semaines, ainsi qu'un projet de gestion électronique de la correspondance qui sera lancé au niveau central au sein du ministère de la Justice le 2 mai 2020 pour inclure une correspondance ultérieure avec la prison et les établissements correctionnels.

La réunion était une occasion pour examiner le rôle de la Poste tunisienne dans la numérisation de la circulation des fonds entre les détenus et leurs familles, et avec les établissements pénitentiaires et correctionnels, et le soutien à l'Agence nationale de sécurité de l'information dans le domaine du contrôle de l'intégrité des systèmes et réseaux d'information.

Les deux ministres ont exprimé leur satisfaction du niveau de coordination entre les services des deux ministères dans la mise en œuvre des projets numériques, et ils ont convenu d'organiser des sessions de travail périodiques pour suivre la mise en œuvre de ces projets et approfondir les domaines de coopération supplémentaires.

R.A

A rappeler que le pays vit une crise sanitaire aigue depuis plus d’un mois avec la propagation d’un virus mortel le covid-19 qui a obligé la Tunisie à entrer en confinement total depuis le 22 mars et au moins jusqu'au 3 mai 2020. 909 contaminés ont été recensés et annoncés jusqu'au 22 avril courant, sur un total de 18.861 dépistages, avec 190 rétablissements et 38 décès.

R.A