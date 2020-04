Arrivée dune nouvelle cargaison médicale

Une nouvelle cargaison médicale de matériels et fournitures vient d’arriver en Tunisie à bord d’un vol éthiopien, a annoncé ce jeudi 16 avril 2020 le ministère de la Santé.

Il s’agit d’un don de la Chine et de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) qui comprend des tubes et des équipements de prélèvement et d’analyse ainsi que des tenues de protection médicale, des respirateurs artificiels et des gants médicaux.

Le ministre de la Santé Abdellatif Mekki a chargé une équipe du ministère, ce jeudi 16 avril 2020, à l’aube, de l'inspection de ce nouvel arrivage.

A rappeler que le nombre de contaminés par le Covid-19 est passé à 780 cas annoncés jusqu'au 15 avril courant, sur un total de 13.137 dépistages. Il y a 23 gouvernorats touchés avec 43 rétablissements et 35 décès.

La Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars et au moins jusqu'au 19 avril 2020.

I.N