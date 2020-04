Un nouveau bloc parlementaire présidé par Hatem Mliki

Après sa démission du parti du Qalb Tounes, le député Hatem Mliki a annoncé la formation d’un nouveau à l’ARP le « Bloc national ». Ce nouveau bloc, présidé par Hatem Mliki, est composé de députés démissionnaires du parti Qalb Tounes. Il s'agit de : Ridha Cherfeddine, Samira Salama, Safa Ghribi, Amira Cherefeddine, Souad Askr, Imed Ouled Jebril et Khaled Gassouma.

Pour rappel, 11 députés du parti Qalb tounes avaient annoncé, depuis le 10 mars 2020, leur démission du parti, certains ont tenu à la décision de démission et d'autres l'ont retirée. Selon Mliki la cause de la décision de démission est la divergence des opinions et de la gouvernance au sein du parti.

R.A