La Haica décide darrêter un programme sportif diffusé sur Tounessna

La Haica a annoncé dans un communiqué publié ce mardi 7 avril 2020, l’arrêt définitif de la diffusion de l’émission « Sport Tounessna » et de sa version actuelle, « Foot Show », diffusée sur la chaîne Tounessna.

L’Instance a précisé qu’une amende de 20.000dt a également été infligée à la chaîne. Elle a jouté que tous les épisodes des deux programmes diffusés depuis la date du 28 février 2020 devront être retirés du site officiel de la chaîne et de toutes ses pages sur les réseaux sociaux et ne pourront plus être exploités.

La Haica a expliqué cette mesure par le refus de la chaîne de se conformer à une décision précédente consistant à suspendre la diffusion du programme « Sport Tounessna » suite à la diffusion d’un épisode au contenu insultant et diffamatoire à l’encontre de l'entraîneur adjoint de l'équipe nationale de taekwondo.

Comportement qui constitue, selon l’instance, une violation de l'un des principes fondamentaux de l'exercice de la liberté de communication audio et visuelle lié à la nécessité de respecter la dignité humaine. La chaîne n’a pas obtempéré à la première décision de la Haica et au eu recours, selon l’Instance, à une entourloupe en changeant le nom du programme tout en gardant un contenu identique.

M.B.Z