Baromètre nPerf : Tunisie Telecom se hisse au premier rang des connexions mobiles

Tunisie Telecom a réalisé les meilleures performances en termes de connexion internet et de débit, selon un rapport publié jeudi 26 mars 2020 par nPerf.

nPerf est une plateforme (site et application) qui permet d’évaluer la qualité des connexions internet mobile et des réseaux (débit, navigation et streaming) telles que perçues par les clients mais aussi que l’entreprise réalise elle-même de façon automatique et manuelle, ce qui reflète les capacités techniques des opérateurs mais aussi l’expérience client comme elle est vécue.

Su 32.005 tests réalisés sur les réseaux cellulaires des trois opérateurs par les utilisateurs de l’application nPerf tout au long de l’année 2019, Tunisie Telecom a dominé par ses belles performances sur l’internet mobile et sur le débit montant.

Autre fait important, toujours selon ce même document, Tunisie Telecom est l’opérateur qui a le plus significativement amélioré ses performances sur l’internet mobile en un an.

L’opérateur national a également fait le meilleur taux de réussite avec 90,2%, devançant Orange Tunisie avec 85,46% et Ooredoo Tunisie avec 80,65%.

Tunisie Telecom s’est ainsi imposé dans la majorité des indicateurs de performance. En termes de débit descendant, l’indicateur de Tunisie Telecom est de 26,75 Mb/s (+36% par rapport à 2018, soit +7 Mb/s), contre 20,29 Mb/s pour Orange et 16,80 Mb/s pour Ooredoo. Concernant la navigation web, il est en tête avec un taux de 63,99% contre 63,15% pour Orange Tunisie et 61,28% pour Ooredoo Tunisie. En termes de streaming vidéo, il a réalisé la meilleure performance 2019, affichant un taux de 85,73%(84,57% pour Orange Tunisie et 81,24% pour Ooredoo Tunisie).