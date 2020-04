Léger regain de linflation

L’indice des prix à la consommation familiale (IPC) a enregistré une hausse de 0,8% en mars 2020 par rapport à février 2020, indique l’Institut national de la statistique (INS) dans un communiqué publié ce dimanche 5 avril 2020. Cette hausse est due à l’augmentation des prix des produits alimentaires (1,8%) et des prix du tabac et des boissons alcoolisées (4,2%). En revanche, les prix des produits manufacturés n’ont augmenté que de 0,7% en glissement mensuel.

En glissement annuel, l’inflation marque une relative accélération par rapport au mois précédent à 6,2% contre 5,8%. L’INS précise que « ce retour à la hausse après 6 mois de replis successifs est dû essentiellement au retour de l’accélération du rythme des hausses des prix de l’alimentation à 5,1% contre 3,7% ».

D’autre part, l’INS observe que, sur un an, les produits manufacturés affichent une hausse de 7,9% en raison de la hausse des prix des produits d’entretien courant du foyer (10,4% en glissement annuel) et des produits d’hygiène et soins personnels (8,8%). Cela ne semble pas être sans lien avec l’épidémie du coronavirus.

L’INS souligne d’ailleurs dans son communiqué qu’ « en raison du confinement général décrété depuis le 20 mars dernier, seuls 69% des prix collectés sur terrain ont pu être effectivement relevés auprès de 71% des points de vente initialement programmés. Les prix manquants ont été imputés en respectant les lignes directrices issues du manuel de l'indice des prix à la consommation conformément aux recommandations internationales en la matière ».

Notons que le nombre de contaminés par le Covid-19 est de 553 cas sur un total de 6.485 dépistages réalisés, selon le dernier bilan annoncé par le ministère de la Santé en date du samedi 4 avril 2020. Pour les hospitalisés, on a enregistré 5 rétablissements et 18 décès. Parmi les 19.025 personnes placées en auto-isolement, 18.666 ont fini leur quarantaine et 508 autres sont toujours sous observation.

La Tunisie est confinement total depuis le 22 mars 2020.









H.B.A