Une réunion à la salle des opérations du comité national de lutte contre le Covid-19

Une réunion s’est tenue ce jeudi 2 avril 2020, dans la salle des opérations du comité national de lutte contre le Covid-19, en présence des ministres de l’Intérieur, du Commerce et des Affaires sociales en collaboration avec le directeur de cabinet du chef du gouvernement et des conseillers à la présidence du gouvernement.

Les mesures prises par le gouvernement pour faire face aux répercussions sociales du confinement total, notamment au niveau régional et liées aux familles à faible revenu, ont été examinées lors de cette réunion.

Les ministres sont intervenus pour expliquer les mécanismes mis en place pour répondre aux besoins fondamentaux et vitaux des citoyens. Les gouverneurs ont aussi participé à la réunion par visioconférence pour exprimer les préoccupations et les exigences de chaque région concernant les mesures visant à contenir les répercussions sécuritaires, sociales et économiques du virus Corona afin que le confinement général puisse continuer à être respecté.

Rappelons que le nombre de contaminés par le Covid-19 est passé à 423 cas sur un total de 4.456 dépistages réalisés. A la date du 31 mars, 30 cas étaient positifs sur 550 analyses effectuées la veille.

Il y a 22 gouvernorats touchés. Pour les hospitalisés, on a enregistré 5 rétablissement et 12 décès (à Sfax 3, à Sousse 1, à l’Ariana 2, au Kef 1, à Mahdia 1, à Bizerte 1, à Tataouine 1, à Tunis 1 et à Médenine 1)

La Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars et au moins jusqu'au 19 avril 2020.

M.B.Z