LOMS exhorte les pays à être «‎offensifs» contre le covid-19

Faisant une analogie avec le football, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, au cours d'une conférence de presse virtuelle depuis Genève tenue le 23 mars 2020, a estimé qu’il fallait être offensif.

«Pour gagner un match de foot, il ne suffit pas de défendre, il faut ‎aussi attaquer.‎

Le confinement à domicile et les autres mesures de distanciation ‎sociale sont d’importants moyens de ralentir la propagation du virus ‎et de gagner du temps – mais ce sont des mesures défensives. ‎

Pour gagner, nous devons attaquer le virus selon une stratégie ‎offensive ciblée, qui consiste à tester chaque cas suspect, à isoler et ‎à prendre en charge chaque cas confirmé et à rechercher et à placer ‎en quarantaine chaque contact proche», a martelé M. Ghebreyesus.

Le DG de l'OMS a précisé que plus de 300.000 cas de Covid-19 ont désormais été notifiés à l’OMS, ‎par la quasi-totalité des pays du monde.

«C’est tragique. La pandémie s’accélère. Il a fallu 67 jours pour atteindre les ‎‎100.000 cas, 11 jours pour atteindre les 200.000 cas et quatre jours ‎seulement pour atteindre les 300.000 cas.‎ Mais nous ne sommes pas esclaves des statistiques. Nous ne ‎sommes pas des spectateurs passifs. Nous pouvons changer le cours ‎de cette pandémie. ‎(…) le plus important, c’est ce que nous faisons»‎, a-t-il expliqué.

Et de rappeler que «à l’heure actuelle, aucun traitement n’a fait la preuve de ‎son efficacité contre le Covid-19» et «qu’un traitement efficace est plus que jamais ‎nécessaire».

I.N

