Repli de linflation à 5,8% pour février 2020

L’indice des prix à la consommation familiale en Tunisie a atteint en glissement annuel 5,8% au mois de février 2020. L’inflation est passée de 7,5% en décembre 2018, à 6,7% en septembre 2019 et 5,9% en janvier 2020. C’est ce que révèlent les chiffres publiés par l'Institut national de la statistique (INS).

Ce repli est dû essentiellement à la décélération continue du rythme des augmentations des prix des produits alimentaires (3,7% contre 4,4% le mois dernier et 5,8% le mois d’avant).

Ainsi, les hausses ont aussi touché les prix des boissons alcoolisées et tabac (+22,5%). Elles ont aussi impacté les prix des restaurants et hôtels (+12,1%), de la santé (+8,5%), des meubles, articles de ménage et entretien courant (+7,9%), de l'habillement et chaussures (+7,5%) et des loisirs et culture (+6,2%).

Sur un an, les prix de l'alimentation augmentent de 3,7%. Cette hausse est expliquée par l’augmentation des prix des fruits de 12,8%, des poissons de 6,2%, des fromages et œufs de 4,9 et des viandes de 4,6%. Il est à signaler que la baisse enregistrée sur un an au niveau des prix de l'huile d’olive est de 13,9%.

Pour leur part, les prix des produits manufacturés augmentent de 7,6% en raison de la hausse des prix des produits d’entretien courant du foyer de 9,7% et des prix des matériaux de construction de 7,7%. Pour les services, les prix augmentent de 5,3% sur un an en raison de la hausse des prix des services de santé de 8,8% et des loyers de 5,7%.

L’institut signale que le taux d’inflation sous-jacente (hors produits alimentaires et énergie) s’établit, quant à lui, à 6,9 en février 2020 contre 6,9% contre 6,8% en janvier et 6,7% en décembre 2019. Les prix des produits libres (non administrés) augmentent de 5,8% contre 5,7% pour les prix administrés. Les produits alimentaires libres ont connu une augmentation de 4,2% contre 1,4% pour les produits alimentaires à prix encadrés.

I.N