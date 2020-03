Palmarès de lATB Innovation Challenge

Le palmarès de la 12ème édition du concours ATB Innovation Challenge, organisé par l’Arab Tunisian Bank (ATB), a été dévoilé, mercredi 4 mars 2020, lors d’une soirée organisée à l’hôtel Laico.

Etaient présent le DG de la banque Ahmed Rjiba, plusieurs invités de prestige ainsi que hauts cadres de la banque.

Véritable tradition, cet événement représente l’engagement de l’ATB depuis 12 ans dans une initiative visant à encourager et à favoriser la créativité et l’innovation chez les jeunes tunisiens, ayant entre 18 et 35 ans. Il distingue des talents porteurs d’un projet original dans les trois catégories "Art", "Technologie" et du "Business".

Cette édition apporte son lot de changements. Outre l’appellation, le montant du premier prix est doublé passant à 20.000 dinars. En outre, certains projets présélectionnés ont bénéficié d’un encadrement pour être améliorés. Ils ont ainsi bénéficié d’un coaching chez l’incubateur Afkar de 60 heures d’accompagnement sur 6 semaines, leur permettant ainsi de structurer leurs projets.

La sélection a également intégré une deuxième phase durant laquelle 9 candidats présélectionnés ont été invités à pitcher. 558 candidats ont ainsi postulé, à cette 12ème édition.

«Nous œuvrons pour que les acteurs économiques innovent, sortent des moules préétablis, inventent de nouveaux modèles, créent de nouveaux besoins», a affirmé M. Rjiba. S’agissant de la banque, il a indiqué que «2020 sera l’année de l’excellence et du retour de l’ATB aux premiers rangs», en annonçant la mise en place d’une nouvelle stratégie, du lancement d’un nouveau système d’information, d’une nouvelle organisation au sein de la banque et de nouveaux projets.

Cette édition apporte aussi son lot de surprise. Ainsi, le jury a décidé de ne pas décerner de prix dans la catégorie Business faute de projets qui soient à la mesure des exigences de l’ATB Innovation Challenge.

Mohamed Yacine Zayene, fondateur de Intro et le trio Sami Gharbi, Seif Bennia et Anis Bsila, fondateurs de Glow Symphony sont les deux lauréats de ce concours respectivement pour les catégories Technologie et Art.

Le peintre Amel Fartouna (Art), promotrice d’Artesto Amani Channoufi (Technologie) et fondateur de Chabeb Mohamed Louhichi (Technologie) sont les autres nominés. Ils ont reçu un prix d'encouragement.

Mohamed Yacine Zayene a toujours rêvé de faire le tour du monde. Il a trouvé la solution, une application en réalité virtuelle qui permet d’explorer le monde et de partager des moments d’évasion avec sa communauté. Son business model se base sur les recettes publicitaires. Le projet est en cours de développement.

Sami Gharbi, Seif Bennia et Anis Bsila sont un trio de musiciens amateurs qui se sont hissés au rang de promoteurs culturels. Ils ont une faculté d’adaptation aux spectacles pour se structurer même en quintette. D’ailleurs, ils se projettent d’ores et déjà dans un grand orchestre.

Amel Fartouna, peintre de son état, a pour sa part obtenu le prix d'encouragement dans la catégorie Art.

Ameni Channoufi, fort convaincue que c’est la petite enfance qui forge l’avenir, a conçu un site web et une application dédiée aux enfants de 3 à 11 ans. Il s’agit de contenus pédagogiques élaborés par des spécialistes destinés à détecter et à remédier aux problèmes des enfants qui ont des troubles comportementaux. Un projet qui lui a valu le prix d'encouragement dans la catégorie Sciences et Technologies.

Mohamed Louhichi, fondateur du projet «Chabeb» a également obtenu le prix d'encouragement dans les Technologies et les Sciences.

Le jury de cette prestigieuse compétition est présidé par Hechmi Alaya. Il est composé de Yadh Ammar (avocat), Samir Annabi (avocat), Salma Baccar (cinéaste), Mohamed Salah Ben Aïssa (académicien et ancien ministre), Houssem Aoudi (entrepreneur), Aïcha Ennaifar (experte Business Technology), Mohamed-Ali Essâadi (artiste), Rym Faiez (académicienne), Tawfik Jelassi (académicien et ancien ministre), Ali Louati (écrivain), Nja Mahdaoui (artiste), Salwa Smaoui (directeur régional de Microsoft Afrique du Nord), Inçaf Yahyaoui (journaliste), Mongi Zidi (PDG Archimed France) et Néjib Chahed (industriel).

I.N