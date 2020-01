Houbeb Ajmi : Partenariat tuniso-français pour développer le leadership au féminin

L’Université Centrale Tunis-Honoris et l’ESSEC Business School de Paris se sont associées pour lancer l’événement « Women Board Ready Tunisie–Afrique Advanced certificate ». Pour en savoir plus, Houbeb Ajmi, directrice générale du Groupe Université Centrale-Honoris, a donné de plus amples détails, au micro de Wassim Ben Larbi lors de l’émission Expresso, sur les ondes d’Express Fm, aujourd’hui lundi 27 janvier 2020.

L’invitée a précisé que les deux institutions se sont engagées à donner un contenu concret au leadership au féminin, et ce grâce à une formation certifiante reconnue par l’ESSEC de Paris. Et d’ajouter que Viviane Beaufort, enseignante à l’ESSEC de Paris et qui croit beaucoup en les potentialités tunisiennes, a eu un rôle majeur dans la mise en œuvre de cette action dont la cérémonie d’ouverture aura lieu demain mardi, au siège de la Bourse de Tunis où Bilel Sahnoun, Chief Executive Officer de la Bourse de Tunis est annoncé en tant que parrain engagé de la promotion pilote.

Houbeb Ajmi relève que l’idée a été motivée par l’absence des femmes aux postes de décisions, plus particulièrement en tant que présidentes de conseils d’administration.

Dans le même sens, elle a indiqué, qu’à titre d’exemple, sur les 82 sociétés cotées en Bourse, seules trois sont dirigées par des femmes et seules six ont des conseils d’administrations présidés par des femmes alors que le nombre total des femmes est de 66 sur les 800 membres des mêmes conseils; soit à peine 10%.

Les cycles de formation avec une périodicité mensuelle auront pour mission de permettre aux femmes d’acquérir le bagage nécessaire et les outils pour s’introduire au sein des réseaux et agir dans le sens de la mise en œuvre d’une loi garantissant davantage d’équilibre entre les deux sexes, sachant qu’une loi a été votée en la matière en France en vue de garantir 40% de présence féminine dans les entreprises.

Houbeb Ajmi assure encore que l’élément féminin permet une meilleure gouvernance et une plus grande transparence dans la gestion des entreprises puisque les femmes ont un rôle d’apaisement des tensions, de médiation et de respect des règles en vigueur.

Pour conclure, l’invitée a révélé que Viviane Beaufort de l’ESSEC de Paris, Ouided Bouchamaoui, et Bochra Belhaj Hamida et Tarek El Assâdi, entre autres, seront parmi les participants à cet événement

S.H