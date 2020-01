Ali Hafsi : Nidaa Tounes soutiendra le gouvernement Fakhfakh

Le secrétaire général de Nidaa Tounes, Ali Hafsi a indiqué dans une déclaration médiatique, ce jeudi 23 janvier 2020, après avoir rencontré Elyes Fakhfakh, que ce dernier a des idées « sympathiques », assurant que son parti n’a pas de réserves à son égard.

« Nous n’avons pas de problèmes avec son programme non plus. Le pays a besoin d’un gouvernement dans les plus brefs délais. Toutefois, nous avons appelé, amicalement, M. Fakhfakh à n’exclure aucune partie, en l’occurrence le parti Qalb Tounes, dans la mesure où il est primordial de faire participer un large spectre de la scène politique nationale », assure Ali Hafsi.

Il a ajouté que son parti soutient le gouvernement Fakhfakh, soulignant que Nidaa Tounes n’aspire pas à faire partie de son équipe.

S.H