Baïa Medical Center à lheure de la High tech

L’établissement Baïa Medical center a présenté, mercredi 22 janvier 2019, deux appareils qui font entrer la médecine dans l’ère de l’intelligence artificielle et des performances techniques de pointe. Il s’agit du LaseMD et de l’Hydrafacial.

Conçues et créées au Etats-Unis, ces machines encore inédites en Afrique où elles n’existent qu’au Maroc et en Tunisie, offrent d’exceptionnelles avancées en matière de dermatologie et de médecine esthétique.

Docteure Amira Najar, médecin esthétique, explique que « la spécificité de cet appareil est qu’il diffuse des produits particuliers dans l’épiderme sans l’altérer. Ce sont des produits purs, sans additifs, avec des conservateurs naturels ».

Le LaseMD répond à différentes indications telles le traitement de cicatrices, de taches brunes, d’hyperpigmentation, de cernes ou de ridules, avec des résultats rapides en toutes saisons. Pour ce qui de l’Hydrafacial, il offre un rajeunissement cutané supérieur aux technologies invasives grâce à une technologie non-agressive brevetée sous le label Vortex. « Cette machine peut concerner le cuir chevelu, arreter la chute des cheveux et stimuler leur repousse », précise Siwar Ferchichi, directrice générale de Seriderm Tunis, distributeur exclusif de cette nouvelle génération d’appareils.