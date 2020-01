Ennahdha : Ghannouchi nest pas intervenu pour un rapprochement entre Chahed et Karoui !

C’est tard dans la soirée de mercredi 8 janvier 2020, que le mouvement Ennahdha a rendu un communiqué pour démentir les informations impliquant son chef, Rached Ghannouchi, le chef du gouvernement sortant, Youssef Chahed et le chef de Qalb Tounes, Nabil Karoui.

Le mouvement Ennahda a donc tenu à démentir le fait que Rached Ghannouchi soit intervenu afin que la rencontre entre Youssef Chahed et Nabil Karoui ait lieu.

L’entrevue entre Chahed et Karoui a fait grand bruit, notamment à cause de leurs « différends » durant la période électorale. Certaines rumeurs disaient que c’est Rached Ghannouchi qui serait intervenu afin de rapprocher les deux dirigeants et s’assurer le vote de confiance au gouvernement Jamli.

I.L.