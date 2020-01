Commission de la législation générale : clash entre Samia Abbou et les députés d'Ennahdha

La réunion commune entre la commission de la législation générale et la commission des droits et des libertés, présidée par la députée Attayar, Samia Abbou a connu de vives tensions ce mercredi 8 janvier 2020.

Les députés Ennahdha ont vivement contesté l’approche de Samia Abbou qui "a pris seule les décisions relatives au calendrier des travaux de la commission", estimant qu’elle "viole les prérogatives qui lui sont accordées par le règlement interne de l’ARP".

Un échange très virulent a eu lieu entre les députés d’Ennahdha et la députée Attayar, que des différends idéologiques majeurs opposent depuis toujours, et malgré les timides excuses présentées par Samia Abbou à Samir Dilou, les députés nahdhaouis ont préféré quitter la salle et ne pas poursuivre les travaux de la commission.

