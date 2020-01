Biographie de Noureddine Selmi, ministre de l'Environnement

Noureddine Selmi a été désigné, jeudi 2 janvier 2020, ministre de l’Environnement au sein du nouveau gouvernement Habib Jamli. Il a été nommé le 5 novembre 2018 par Youssef Chahed, au poste de ministre de l'Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire.

Né en 1972, marié et père de 4 enfants, il est était chef de cabinet du ministre du Commerce et de l’Artisanat, mais aussi chef de cabinet du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche Scientifique (2016-2018). Il est également ancien directeur du bureau des études de programmation et planification au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Noureddine Selmi est diplômé de l’ENA et de l’Institut de la Défense Nationale. Il est titulaire d’un doctorat en marketing de l’Université de Savoie (France).

Il a été décoré, en 2017, des insignes de l’ordre du mérite national en éducation et en science.